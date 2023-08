A luglio l' inflazione rallenta e scende sotto il 6 per cento

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 agosto 2023) I valori non sono ancora troppo rassicuranti, ma la curva è in flessione: l'il 6 per. I dati pubblicati questa mattina da Istat dicono che si registra una variazione nulla su base mensile e un aumento del 5,9 persu base annua, da +6,4 pernel mese precedente. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta anche la dinamica tendenziale del "carrello della spesa", scesa aal +10,2 per. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della personano in termini tendenziali (da +10,5 pera +10,2 per), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +5,7 per ...