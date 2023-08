A Formia anziano muore nella notte nell' incendio della sua casa

Un uomo di 90 anni è morto la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione in campagna a, in provincia di Latina. Alle 3:40 Vigili del Fuoco del Comando di Latina e di Gaeta sono intervenuti in via Canzatora, in aperta campagna, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione isolata ...Un uomo di 90 anni è morto la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione in campagna a, in provincia di Latina. Alle 3:40 Vigili del Fuoco del Comando di Latina e di Gaeta sono intervenuti in via Canzatora, in aperta campagna, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione isolata ...

Un uomo di 90 anni è morto la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione in campagna a Formia, in provincia di Latina. (ANSA) ...Nella notte appena trascorsa alle 3,40 circa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Formia a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un ...