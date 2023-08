A Cerreto Sannita l’ultimo incontro pre-camposcuola diocesano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltima fermata, in preparazione alACR per i ragazzi della scuole media (22-25 agosto a Campoli del Monte Taburno, Casa Don Bosco), domani venerdì 11 agosto alle ore 17:30 a, presso Casa Santa Rita, per il terzopre-campo impostato su difficoltà e risoluzioni, fatiche e affidamento al Signore, proprio come fece Mosè, a cui era stata affidata una precisa missione: portare in salvo il suo popolo dalla schiavitù d’Egitto verso una ricca ed accogliente terra promessa. E proprio con la vita di Mosè interagiranno gli acierrini che parteciperanno al campo dell’Azione Cattolica diocesana. La proposta per l’estate, pensata dall’Azione Cattolica dei Ragazzi, vuole accompagnare i ragazzi a mettersi in cammino con Gesù proprio come Mosè, al ...