Zucchero ha concluso il World Wild Tour | 114 concerti in 3 continenti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) foto di Daniele BarracoMILANO – Si èlunedì 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna con grande successo il “” di“Sugar” Fornaciari. Con 114in 3, passando per 36 nazioni e 90 città, più di 500 mila chilometri percorsi in 17 mesi per portare la sua musica in giro per il mondo e oltre un milione di spettatori, ilinternazionale (che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra e all’Arena di Verona con 14) ha toccato, solo nel 2023, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Bulgaria, Romania, Croazia, Montenegro, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Liechtenstein, Spagna e ...

09/08/2023 - 17:36 Si è, lunedì 7 agosto, al Jardin Terramas di Sitges , in Spagna , con grande successo, il "World Wild Tour" di. Con 114 concerti in 3 continenti, passando per 36 nazioni e 90 città, più ...Si èlunedì 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna con grande successo il 'World Wild Tour' di'Sugar' Fornaciari. Con 114 concerti in 3 continenti, passando per 36 nazioni ...Milano, 9 ago. Si e'lunedi' 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna con grande successo il World Wild Tour diSugar Fornaciari. Con 114 concerti in 3 continenti, passando per 36 nazioni e 90 ...

ZUCCHERO: CONCLUSO CON SUCCESSO 'WORLD WILD TOUR ... 9 colonne

17 mesi in giro per il mondo con 114 concerti in 3 continenti, 36 nazioni e 90 città per oltre un milione di spettatori.Si è concluso lunedì 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna con grande successo il “WORLD WILD TOUR” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI. Con 114 concerti in 3 continenti, passando per 36 nazioni ...