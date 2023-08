Zucchero Fornaciari | si è concluso il World Wild Tour | i numeri da record

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Oltre un milione di spettatori per ildiche si èin Spagna dopo quasi un anno e mezzo Si èlunedì 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna con grande successo ildi. Con 114 concerti in 3 continenti, passando per 36 nazioni e 90 città, più di 500 mila chilometri percorsi in 17 mesi per portare la sua musica in giro per il mondo e oltre un milione di spettatori, ilinternazionale (che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra e all’Arena di Verona con 14 concerti) ha toccato, solo nel 2023, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, ...