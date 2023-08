Zoom | azienda simbolo del lavoro da remoto | chiede ai dipendenti di tornare in ufficio | la fine di un’epoca?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Suona come ladil’annuncio della piattaforma: tutti idevonoalin presenza. La società videocomunicazione, diventata ildela distanza durante la pandemia del Covid, ritiene che l’approccio più efficace da adottare sia quello «ibrido strutturato» e per questo ha chiesto ai suoi lavoratori e lavoratrici che vivono entro 50 miglia (80 km) dal lorodi lavorare di persona almeno due volte a settimana. Un annuncio che fa seguito a tante altre grandi aziende che stanno riducendo le politiche diflessibile, come nei casi di Amazon, Google e Disney. L’con sede a San Francisco in una nota ha precisato che «continuerà a ...

Secondo quanto riferito, la fotocamera da 200 MP di questo smartphone offrirà unointegrato ... Per ora non vi sono conferme ufficiali da parte dell'ma sicuramente giungeranno altre ...L'- riporta la Bbc - volta pagina e ritiene che un 'approccio ibrido strutturato' sia più ..., in realtà si è semplicemente allineata alla politica di una lunga serie di aziende, da Amazon ...L'con sede a San Francisco in una nota ha precisato che "continuerà a sfruttare l'intera piattaformaper mantenere i dipendenti e i team dispersi connessi e lavorare in modo efficiente". ...

Zoom, azienda simbolo del lavoro da remoto, chiede ai dipendenti ... Open

Ci sono alcuni passaggi, aggiunti dopo le prime critiche, che non sono in linea con il testo stesso ...L’azienda — riporta la Bbc — volta pagina e ritiene che ... Almeno due volte a settimana. Zoom, in realtà si è semplicemente allineata alla politica di una lunga serie di aziende, da Amazon a Google a ...