Zoom addestra la sua AI con i dati utenti | ma senza il loro consenso

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ormai è tutto AI.Intelligenza Artificiale sembra che nessuna azienda dell’ecosistema digitale sia più in grado di sviluppare strumenti o mantenere attivi quelli già diffusi in lungo e in largo. Questioni di tipo commerciale, per cercare di trovare una soluzione a quel mercato fagocitato dalla concorrenza che porta tutti a una lunga rincorsa verso la stessa direzione. E così succede che sui nuovi termini di servizio di, la famosa piattaforma per realizzare video-call e video-meeting, sia stata inserita quella classica chiave di volta relativa al trattamento deidegliperre (tra le tante cose) anche i modelli di AI. Perché ci sono polemiche? Perché questi cambiamenti non prevedono il(il cosiddetto opt-in) dell’utente. LEGGI ANCHE > Guai in ...