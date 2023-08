ZONA DAZN ora disponibile su Tivùsat ai canali 214 e 215

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La nuova stagione calcistica porta con sé entusiasmanti novità per gli appassionati: a partire da quest’anno, potrai vivere l’emozione della Serie A Tim anche sulla piattaforma gratuita via satellite, grazie alla collaborazione tra!L’accordo siglato lo scorso luglio conamplia il portfolio delle partnership distributive di. In linea con la strategia di raggiungere sempre...

Aumenta anche il prezzo di '', il canale satellitare presente sul decoder di Sky. Per i nuovi sottoscrittori dell'abbonamento, a partire dal 7 agosto 2023, il costo mensile salirà a 7,50 . Per i clienti che, invece, ...... la piattaforma streaming, coprirà la diretta di tutte le 380 partite della stagione, di cui 7 match per ogni giornata anche sul canale satellitaredisponibile sia su Sky che su Tivùsat per ......(canale 214 Sky), SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.

Dazn, per i nuovi clienti aumenta il costo del canale 'Zona Dazn' su ... SPORTFACE.IT

Scopri dove vedere in diretta la partita Salisburgo-Inter, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...La nuova stagione calcistica è ormai alle porte, e come al solito porta con sè tanti dubbi da parte degli utenti che stavano aspettando l'ultimo momento pe ...