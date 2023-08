(Di mercoledì 9 agosto 2023) Mercoledì 9 agosto, nel nuovo appuntamento con "" in prima serata suquattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro dell'Università eRicerca Anna Maria Bernini. Nel corso ...

I rilievi svolti dall'Arpa Lazio, guidata dal commissario Tommaso Aureli , che ringrazio per essersi immediatamente attivato, hanno interessato tre punti: ladi Latina - Sabaudia - Terracina e ...Mercoledì 9 agosto, nel nuovo appuntamento con "" in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Nel corso della serata una pagina sarà dedicata ai rincari ...L'incidente ha provocato disagi pesanti al traffico in. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuogo volontari di Gardolo, L'ambulanza della Crocedi Trento e la polizia locale del ...

“Zona Bianca”, alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Mercoledì 9 agosto, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini."Portateci i piloni che iniziamo grazie", firmato "Ayas": il cartello, posizionato nella parte alta del vallone delle Cime bianche, tra l'Alpe Mase e il Gran lago delle Cime bianche, è stato notato in ...