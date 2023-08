Zielinski ha accettato l’Al Ahli | contratto fino al 2026 a 15 milioni l’anno

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Oggi potrebbe essere la giornata di Piotrin Arabia Saudita. Lo scrive Gianluca Di Marzio. La trattativa tra il Napoli econtinua, anche ieri ci sono stati contatti con i sauditi per cercare di chiudere.è ormai rassegnato all’addio a Napoli, anche perché, in assenza di un rinnovo alle condizioni dettate da De Laurentiis, il centrocampista polacco si ritroverebbe fuori rosa. Di Marzio scrive che oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’ok dialla cessione al club saudita. “Sono ore decisive per il futuro di Piotr, che si allontana sempre di più dal Napoli. Nella giornata di ieri 8 agosto ci sono stati dei contatti con gli arabi delper portare avanti la trattativa. Il calciatore polacco ...