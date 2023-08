Zes anche al Sud | la soddisfazione della Meloni | “Prevista dal Pnrr S' incentivano investimenti al Meridione”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Abbiamo concluso l’accordo con la Commissione europea per attivare in tutto il territorio del Sud, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la zona economica speciale: un territorio all’interno del quale viene riconosciuto un beneficio che è dato da particolari semplificazioni amministrative e da agevolazioni fiscali ad imprese che operano e che...

La '' speciale per il Sud si innesta idealmente nel più generale progetto di rinnovamento che la Calabria intende concretizzare,grazie alle politiche coraggiose e riformatrici del governo ...L'apertura della nostra rivista è accompagnatadalle riflessioni degli editorialisti Aldo Cadau e Mattea Lissia : il primo è il presidente della, la Zona economica speciale, nonché ...nei casi di massima accelerazione dei tempi dell'attività decisoria, come ad esempio nel caso delle aree, viene comunque previsto il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della ...

Zes anche al Sud, la soddisfazione della Meloni: “Prevista dal Pnrr ... Gazzetta del Sud

«Abbiamo concluso l’accordo con la Commissione europea per attivare in tutto il territorio del Sud, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, ...Per il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso: “l’istituzione di un’ unica Zona economica speciale (Zes) per il Mezzogiorno, annunciata dalla presidente del Consiglio dei Mi ...