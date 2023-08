(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Vogliamo tutti una cosa: la, che significherà protezione garantitaa vita ea libertà per il nostro popolo, per tutto il nostro Stato. E otterremo questa ...

"Vogliamo tutti una cosa: la vittoria dell'Ucraina. Vittoria, che significherà protezione garantita della vita e della libertàil nostro popolo,tutto il nostro Stato.ha accusato la Russiaquello che considera un attacco mirato contro i soccorritori dal momento che, stando alle denunce, il secondo attacco è avvenuto mentre il personale paramedico ......l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr, su ... Nell'ultimo anno lo sceicco (considerato un partner crucialegli Stati Uniti nella regione) 'si è ...

Zelensky, 'per la vittoria dell'Ucraina serve unità tra noi' Agenzia ANSA

A tutti. Per il bene della vittoria comune". Lo scrive su X, (ex Twitter), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver tenuto una riunione ...Mosca, 9 ago. (Adnkronos) - Una potente esplosione è stata registrata in un impianto ottico meccanico di Sergiev Posad, vicino a Mosca. Le ...