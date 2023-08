Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, riferendo di un attacco russo sulla ... In precedenza, il sindaco Anatoly Kurtev aveva riferito di duee alcuni feriti nell'attacco "...09 ago 19:48: treper un raid russo sulla città di Zaporizhzhia 'Zaporizhzhia. Un altro attacco dei terroristi russi. Ad ora, tre persone sono state dichiarate morte'. Lo scrive su Telegram ......larga chilometri e non poche decine di metri come nella prima guerra mondiale) è cosparsa di... La prima è quella dell' escalation : per evitare la lenta sconfitta sul fronte,, il ...

Zelensky, 3 morti per raid russo su città di Zaporizhzhia Tiscali Notizie

"Zaporizhzhia. Un altro attacco dei terroristi russi. Ad ora, tre persone sono state dichiarate morte". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo di un attacco russo su ...Nella notte abbattuti due droni diretti verso la capitale russa. Bombe su Nikopol: morto un ragazzo di 18 anni. Controffensiva di Kiev: le forze armate hanno superato il fiume Dnipro. Usa: nuovo invio ...