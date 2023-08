... Soriano, Tonali, Verratti,. Attaccanti (33): Balotelli, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Cancellieri, Caprari, Caputo, Chiesa, Cutrone, El Shaarawy, Giovinco, Gnonto, Grifo, Immobile,,...... gara vinta per 2 - 1 con le reti di Barella ed. Nel suo palmares anche due partite agli ... Verratti scodella una palla in area per l'inserimento diche prova il tiro al volo, in realtà ...... Berardi e. Recuperare il miglior Chiesa sarebbe la prima bella notizia ma poi si deve decidere su cosa fare dei vari Grifo, Gnonto, Pafundi, Immobile,e così via. Italia, a marzo le ...

Zaniolo, Insigne e Verratti. Azzurri con il mal di pancia ilGiornale.it