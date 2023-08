Xiaomi MIX Fold 3 è dietro l’angolo | prime immagini ufficiali e data di lancio

In un post su Weibo, Lei Jun ha parlato nel dettaglio del processo di sviluppo delFold 3, che ha richiesto agli ingegneri didi ripensare da zero la struttura del dispositivo e il suo ...Fold 3 sarà presentato il 14 agosto alle 19:00 locali, le 13:00 in Italia. Durante il suo discorso annuale, Lei Jun mostrerà dunque per la prima volta in assoluto il nuovo smartphone ...... con undi Meteor Lake per laptop e Raptor Lake Refresh per desktop ). Beninteso, non la foto ... Prezzo e prestazioni al top13 , compralo al miglior prezzo da eBay a 619 euro . 2 ...

Xiaomi MIX Fold 3 sarà annunciato il 14 agosto | Immagini HDblog

Dopo mesi e mesi di voci, finalmente Xiaomi si prepara ad annunciare in via ufficiale il nuovo pieghevole Mix Fold 3. La data: lunedì 14 agosto. Il dispositivo sarà presentato dal CEO Lei Jun e inizie ...Dopo essere stato fotografato dal vivo, abbiamo le immagini ufficiali che confermano il look del nuovo pieghevole Xiaomi MIX Fold 3 ...