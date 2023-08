WWE Summerslam 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Buongiorno amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovissimaqui sulle pagine del nostro sito. Tocca a, l’evento più importante dell’estate, che ha portato verdetti, cambi, e avrà un effetto importante non solo nel prossimo futuro, ma anche in vista di Wrestlemania. Partiamo subito quindi e scopriamo che cosa è successo, e soprattutto come, in quel del Ford Field di Detroit, Michigan. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Logan Paul vs Ricochet (18:00) Match piuttosto lungo quello che ha aperto l’edizione didel. Io avevo puntato sul Match fra Seth Rollins e Finnal Balor, ma la WWE ha optato per Logan Paul e Ricochet, e in tutta sincerità ci ha visto giusto. Sia l’uno che l’altro hanno messo in scena un gran bello spettacolo, ...