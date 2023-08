WWE | Smentiti i rumor sul cambio di piani per Zayn a RAW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La programmazione di Monday Night RAW per Saminon era mai variata all’ultimo minuto. Sappiamo già che Samisi è infortunato al gomito durante l’ultima puntata di Monday Night RAW. Molti report che circolano ultimamente riportano che la WWE è venuta a conoscenza dell’infortunio dipoco prima dell’inizio di Monday Night RAW, cambiando rapidamente i. Viene riportato da Fightful Select che gli spot dia RAW erano sempre presentati nel modo nel quale erano statificati. “Gli spot di Samia RAW erano sempreficati come tali. Nulla era cambiato poco prima dello show e nemmeno durante lo show.” Bisognerà solo attendere per vedere per quanto tempo Samirimarrà fuori dai giochi.