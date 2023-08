(Di mercoledì 9 agosto 2023) Durante l’ultimo episodio di NXT, è stato, speciale televisivo del brand giallonero in programma il 22, tra due settimane. Dopo un decisamente acceso confronto stanotte,collideranno l’uno contro l’altro dopo la sfida dell’ex manager di Carmelo Hayes, che ha deciso, settimana scorsa, di proseguire la sua carriera da solo. La sfida è stata prontamente accettata da, che ha promesso di chiudere la carriera dell’avversario ancor prima che inizi. Goosebumps. @and @UNBESIEGBAR ZAR absolutely brought it tonight #WWENXT pic.twitter.com/1xdxq1draK— WWE (@WWE) August 9, 2023 Come già riportato, invece, la vera Heritage Cup di Nathan ...

WWE: Annunciato NXT Heatwave, il 22 agosto resa dei conti tra Trick Williams e Ilja Dragunov Zona Wrestling

è stato annunciato un match per Multiverse United II ... Ho diverse passioni, tra cui il wrestling in particolare la WWE.Stando a quanto riferito dal noto PWInsider, la voce di Cole su entrambi gli show settimanali è stata una loro espressa richiesta.