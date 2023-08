WTA Montreal 2023 | ritorno vincente per Wozniacki Bouzkova elimina Garcia e vola agli ottavi | ottimo esordio di Giorgi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si è conclusa poche ore fa la seconda giornata del WTA 1000 di. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati sul cemento canadese gli ultimi incontri validi per il primo turno e i primi sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto facile all’per Marketa Vondrousova, Daria Kasatkina e Beatriz Haddad Maia. La ceca (testa di serie n.9) ha battuto l’egiziana Mayar Sherif per 6-4 6-2, la russa (n.10 del seeding) si è imposta contro la belga Elise Mertens anche lei per 6-4 6-2 e la brasiliana (n.11 del torneo) hato la polacca Magdalena Frech, sempre con il risultato di 6-4 6-2. Successo abbastanza agile per la ceca Karolina Muchova (testa di serie n.14), che ha battuto la russa Anastasia Potapova per 7-6(4) 6-2, mentre hanno faticato ...

In Quebec, vittorie anche per Fernandez, Muchova, Haddad Maia e Kasatkina [9] M. Vondrousova b. M. Sherif 6 - 4, 6 - 2 Il rientro in campo post Wimbledon è felice per Marketa Vondrousova. Torna in ...Giornata di secondo turno all'Omnium Banque Nationale di. Esordio di tutte le big. Torna in campo Camila Giorgi contro Kvitova Nonostante la pioggia il tabellone del1000 diè allineato al secondo turno. Una sola partita in programma martedì non è stata completata, quella tra Elena Rybakina e Jennifer Brady , sospesa dalla pioggia sul 6 - 6 nel primo ...I precedenti tra le due sono in parità (2 - 2) con Kvitova che ha vinto l'ultima sfida a Dubai nel 2022, ma ha perso quella proprio anel 2021, che potrebbe essere di buon auspicio per i ...

Camila Giorgi convince. La giocatrice italiana (n.51 del mondo), proveniente dalle qualificazioni, si è imposta piuttosto facilmente contro Bianca Andreescu (n.41 WTA), con il punteggio di 6-3 6-2, ne ...Giornata di secondo turno all'Omnium Banque Nationale di Montreal. Esordio di tutte le big. Torna in campo Camila Giorgi contro Kvitova ...