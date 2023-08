WTA Montreal 2023 | Camila Giorgi liquida in due set la pratica Bianca Andreescu e approda al 2° turno

Regina dei1000 A, Viktoria Azarenka è diventata la tennista più vincente del circuito femminile nei tornei1000 : con l'esordio vincente a, la campionessa Slam è arrivata a ...Cue the song A warm welcome infor @CaroWozniacki #NBO23 pic.twitter.com/5RzjJIziFf(@) August 8, 2023 Carolina che ha vinto l'edizione del 2010 di questo torneo, disputata ...26e ventesima della Race nonostante il rientro ad aprile dopo oltre un anno di assenza per maternità, paga le seconde battute eccessivamente morbide preda dell'aggressività statunitense, ma ...

Camila Giorgi convince. La giocatrice italiana (n.51 del mondo), proveniente dalle qualificazioni, si è imposta piuttosto facilmente contro Bianca Andreescu (n.41 WTA), con il punteggio di 6-3 6-2, ne ...Ritiro anche per Victoria Azarenka, che nel corso del warm-up per il suo match di secondo turno con Sloane Stephens ha avvertito un riacutizzarsi di un problema muscolare agli addominali accusato ...