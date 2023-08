Wta Montreal 2023 | Camila Giorgi al 2° turno Ritiro Keys e Paolini agli ottavi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Nella notte italiana esordio regale pernel main draw del torneo Wta 1000 di. La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto all’esordio nel tabellone principale per 6-3, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, numero 41 del ranking Wta evincitrice del 1000 canadese (a Toronto) nel suo anno da favola, il 2019. Qualificazioneper Jasmine. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del mondo, sfrutta ildella statunitense Madison, numero 15 Wta e 13 del seeding, costretta ad abbandonare il torneo per un infortunio al gluteo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze ...

