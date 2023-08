Wta 1000 Montreal 2023 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento canadese in programma sul cemento outdoor da lunedì 7 a domenica 13 agosto. La numero uno al mondo, Iga Swiatek, guida il seeding del torneo, seguita dalla rivale Aryna Sabalenka, a caccia di punti per soffiarle la vetta del ranking mondiale. Presenti anche Elena Rybakina, Jessica Pegula e tutte le altre big tranne Ons Jabeur, fermata da un infortunio al ginocchio. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza del main draw è invece Jasmine Paolini, ma non è escluso che possano arrivarne dal tabellone cadetto. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 2 milioni e 536mila 292 euro totali, dei quali 413mila 400euro andranno a ...

Nella notte italiana esordio regale per Camila Giorgi nel main draw del torneodi Montreal (cemento, montepremi 2.788.468 dollari). La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto all'esordio nel tabellone principale per 6 ...Nella notte italiana esordio regale per Camila Giorgi nel main draw del torneodi Montreal. La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto all'esordio nel tabellone principale per 6 - 3, 6 - 2, in poco più di un'ora e ...Tennis News Atp Tennis È il suo torneo e non poteva deludere le aspettative. Camila Giorgi , a distanza di due anni dal trionfo aldi Montreal, è tornata più carica che mai e si è regalata una vittoria da favola contro la giocatrice di casa Bianca Andreescu. Una gara non semplice e complicata da gestire per via del ...

WTA 1000 Montreal: Camila Giorgi elimina Bianca Andreescu ed accede al secondo turno (Video – Sintesi della partita) LiveTennis.it

La marchigiana supera Andreescu in due set, la toscana beneficia del ritiro di Keys MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Esordio regale, nella ...È il suo torneo e non poteva deludere le aspettative. Camila Giorgi, a distanza di due anni dal trionfo al Wta 1000 di Montreal, è tornata più carica che mai e si è regalata una vittoria da favola ...