Wta 1000 di Montreal | Giorgi vince all’esordio | conquista regale del secondo turno

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nella notte italiana esordioper Camilanel main draw del torneo Wtadi. La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfittonel tabellone principale per 6-3, 6-2, in poco più di un'ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, numero 41 del ranking Wta evincitrice delcanadese (a Toronto) nel suo anno da favola, il 2019. Qualificazione agli ottavi per Jasmine Paolini. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del mondo, sfrutta il ritiro della statunitense Madison Keys, numero 15 Wta e 13 del seeding, costretta ad abbandonare il torneo per un infortunio al gluteo.

