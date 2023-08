Wolverhampton | UFFICIALE l’arrivo di O’Neil come nuovo allenatore

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Garydeled è arrivato per sostituire Julen Lopetegui. Ecco le parole del ds del club inglese Garydeled è arrivato per sostituire Julen Lopetegui. Ecco le parole del direttore sportivo del club inglese, Matt Hobbs. PAROLE – «Siamo lieti di dare il benvenuto a Gary nel club. È un giovanealtamente motivato con principi forti e molto apprezzato da tutti quelli con cui ha lavorato, siamo entusiasti di averlo con noi. I nostri giocatori hanno dimostrato la loro qualità durante il pre-campionato e credo che Gary e il suo team continueranno a migliorarli, ottenendo successi con questo gruppo».

Gary O'Neil è nuovo allenatore deled è arrivato per sostituire Julen Lopetegui. Ecco le parole del ds del club inglese Gary O'Neil è nuovo allenatore deled è arrivato per sostituire Julen Lopetegui. Ecco le parole del direttore sportivo del club inglese, Matt Hobbs. PAROLE - "Siamo lieti di dare il benvenuto ...Scossone in casaa pochi giorni all'inizio della Premier League. Il club inglese e il tecnico Julen Lopetegui hanno raggiunto un accordo per la separazione. Lo spagnolo, arrivato a novembre 2022, lascia ...Commenta per primo A soli sei giorni dall'inizio della Premier League Julen Lopetegui dice addio al. Non un esonero bensì una rescissione consensuale tra il tecnico spagnolo e il club inglese che guidava dal novembre scorso. Le due parti in causa erano ormai lontane a causa di ...

A pochi giorni dal via della Premier League i Wolves hanno deciso di esonerare l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui, che per la quinta volta ...In Inghilterra il Wolverhampton ha scelto il nuovo allenatore: Gary O'Neil prenderà il posto dello spagnolo Julen Lopetegui, che ha rescisso il contratto.