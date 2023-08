Wolverhampton | ecco il nuovo allenatore al posto di Lopetegui

Un addio improvviso ma che sa tanto di déjà vu. In casaè caso dopo l'annuncio della separazione con il tecnico Julien Lopetegui , arrivato ... infatti,l'annuncio dell'accordo per ...... Sheffield United - Crystal Palace ore 17:30: Newcastle - Aston Villa 13 agosto ore 14: Brentford - Tottenham ore 16:30: Chelsea - Liverpool 14 agosto ore 20: Manchester United -...Proviamo a fare ordine:il bilancio squadra per squadra di tutti i big in rosa, nuovi colpi e ... Malcom (dallo Zenit): 60 mln Ruben Neves (dal): 55 mln Sergej Milinkovic - Savic (...

Lopetegui, ci risiamo: addio al Wolverhampton a pochi giorni dall’inizio della Premier ItaSportPress

In Inghilterra il Wolverhampton ha scelto il nuovo allenatore: Gary O'Neil prenderà il posto dello spagnolo Julen Lopetegui, che ha rescisso il contratto.Il tecnico e il club inglese si sono detti addio a pochi giorni dall'inizio della stagione 2023-24. Il Wolverhampton giocherà contro lo United lunedì 14 agosto.