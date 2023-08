William Friedkin | lo sguardo violento sull’America

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si dice che, a volte, le rivoluzioni nascano volgendo loverso l’altrove, per poi ripuntarlo sulla propria realtà con una nuova e più profonda consapevolezza. Un po’ come è accaduto per la New Hollywood, forse la più importante rivoluzione del cinema americano dai tempi del sonoro: quando un pugno di registi e di sceneggiatori, dopo aver assimilato le innovazioni della Nouvelle Vague e degli autori europei, provarono a riproporle attraverso la loro macchina da presa, abbattendo una dopo l’altra le regole su cui, per più di trent’anni, si era basato l’intero studio system. Una rivoluzione di cuiè stato, com’è ben noto, uno dei principali alfieri; fu lui stesso, del resto, a dichiarare che, se non avesse visto Z – L’orgia del potere di Costa-Gavras, non avrebbe mai potuto dirigere Il braccio ...