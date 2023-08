WhatsApp Beta introduce il supporto a Passkey | per un’autenticazione più facile

La nuova funzione di condivisione dello schermo suera già apparsa in una versionea maggio e, ora, è disponibile per tutti. In Italia è già arrivata, quindi si può usare già oggi sia ...presto supporterà le passkey Stando alla versioneper Android 2.23.17.5 sembrerebbe proprio di sì. Come riportato su WABetaInfo , questa funzione consentirà agli utenti di accedere in ...La novità è stata rilasciata per alcunitester su Android a fine maggio, ed ora verrà ... Per accedere alla condivisione dello schermo suè accessibile toccando o cliccando sull'icona '...

WhatsApp, alternativa alle chiamate vocali in test nella versione Beta IlSoftware.it

Con l’opzione di condivisione dello schermo, gli utenti di WhatsApp possono ora condividere lo schermo del proprio telefono o computer con altri partecipanti durante una videochiamata. Ciò consente di ...Lo ha annunciato Mark Zuckerberg con un post su Facebook, e questa è solo l'ultima di una serie di novità che riguardano l'app di messaggistica istantanea ...