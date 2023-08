Wardlow | “Sono fermo da due mesi | spero di poter tornare presto perché così non sto bene”

(Di mercoledì 9 agosto 2023)sembrava destinato ad entrare nel giro del main event in casa AEW. All’epoca del feud con MJF era molto over, ma poi qualcosa è andato storto ed il suo push si è fermato. È finito nel giro del TNT Title senza però mai ritagliarsi uno spazio importante. In occasione del primo episodio di Collision ha perso il titolo a favore di Luchasaurus, poi è sparito dai radar. “Non so quando tornerò”è stato ospite di una recente edizione del “Terrificon” dove ha potuto incontrare da vicino i fan. In quell’occasione ha parlato del momento che sta vivendo: “off screen da un paio diormai e non è una bella situazione. Non mi sento. Per me il wrestling è tutto, mi rende felice. Collision per me non è iniziato nel migliore dei modi. Non so quando tornerò, ...

Perché Wardlow ha smesso di apparire negli show AEW The Shield Of Wrestling

AEW star Wardlow hasn't been seen on TV in months, and it turns out this absence isn't exactly helping his mental health status.Proposed 250-room hotel needs more analysis on how it would affect the city’s housing stock, commissioners say.