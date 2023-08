(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’continua are ai19 dimaschile e con grande disinvoltura si qualifica aidi finale. Gli azzurri hannoilcon uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-12; 25-23) agli ottavi e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria, in corso di svolgimento a San Juan (Argentina). La nostra Nazionale ha saputo alzare il ritmo nel primo set dopo una fase molto equilibrata fino al 13-13, ha poi dominato la seconda frazione e nel terzo parziale ha rimontato dal 16-18, mantenendo poi la massima lucidità quando isi si sono portati sul 23-22. I ragazzi di coach Michele Zanin torneranno in campo questa notte (ore 02.00) per ...

... animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d'. Il format del Tour si conferma ... Non poteva quindi mancare il Beach Tennis, a cura di Bilboa, così come il Beach, griffato ...Negli ottavi di finale, l'U19 guidata dal tecnico Michele Fanni ha superato nettamente l'Egitto in tre set (25 - 15, 25 - 21, 25 - 9). Contro le egiziane, miglior realizzatrice della gara la ...... ruolo a me gradito e che fra l'altro mi permetterà di lavorare con uno staff tecnico che conosco benissimo al quale si aggiunge ora Ciccio, che è una novità per laModica, ma non per ...

Volley, Italia maestosa ai Mondiali Under 19: Giappone surclassato, si vola ai quarti OA Sport

Luca Vettori, opposto di Modena, ha annunciato il suo ritiro dal mondo della pallavolo dopo 15 anni di carriera. Una decisione inaspettata che arriva dopo una stagione deludente a Narbonne. Una scelta ...Mancano meno di due settimane all’inizio degli allenamenti dell’Elettromeccanica Angelini Cesena. Lunedì 21 agosto si svolgerà la prima seduta della stagione in vista del debutto del nuovo campionato ...