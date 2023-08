Volley femminile | l’Italia trema con la Croazia ai Mondiali Under 19 | ribaltone totale | si vola in semifinale

(Di mercoledì 9 agosto 2023)hato per più di un’ora, rischiando quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione ai quarti di finale dei19 di. La nostra Nazionale ha perso i primi due set contro la, ma poi ha prontamente reagiato a Osijek ed è riuscita a rimontare, trascinando la contesa al tie-break. Sotto per 3-6 e 8-10 nella frazione decisiva, le ragazze di coach Michele Fanni hanno nuovamente risalito la china e si sono meritate la qualificazione alla: domani (giovedì 10 agosto) torneranno in campo per fronteggiare la vincente del match tra USA e Brasile, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Giappone e Turchia.ha sconfitto laper 3-2 (22-25; ...

... la Nazionale under 21nelle prossime ore partirà alla volta del Messico per prendere ... Queste le 12 azzurrine convocate: Anna Eniola Adelusi (AzzurraFirenze); Virginia Adriano e ...... è stato definito l'organico del prossimo Campionato di Serie A2, che vedrà ai nastri di partenza venti Società pronte a giocarsi l'accesso al massimo campionato di pallavolo. Il percorso ......Carletti per averne voluto onorare una carriera che nell'ultima stagione lo ha visto vincere il campionato e la Coppa Italia di serie A2 con la società di pallavolodel RomaClub, ...

Il 29 agosto è la data d'inizio della preparazione atletica della squadra femminile di pallavolo di Torre Annunziata ASD Oplonti Volley.L'opposto, qualora non riuscisse a completare in tempo l'iter per ottenere la cittadinanza italiana, verrà sostituita prima dell'inizio dell'europeo. Ma c'è ottimismo in merito ...