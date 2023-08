(Di mercoledì 9 agosto 2023) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per gli2023, che scatteranno il prossimo 15 agosto con il confronto tra le azzurre e la Romania all’Arena di Verona. Il tecnico ha operato un’ultima esclusione di lusso, decidendo di lasciare a casa la schiacciatrice Caterina. Il martello, fondamentale per l’equilibrio in ricezione dell’intera squadra, era stata determinante in più occasioni nelle ultime annate agonistiche. La sua assenza si unisce a quelle già note di altre veterane come la centrale Cristina Chirichella e il libero Monica De Gennaro. Una decisione che farà parecchio discutere e che spinge sempre di più l’Italia verso l’adozione di un modulo un po’ più spregiudicato, con l’obiettivo di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. ...

Volley femminile, le convocate dell'Italia per gli Europei. Bosetti esclusa, Antropova con l'asterisco, 3 opposti OA Sport

