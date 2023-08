Volley | Europei femminili 2023 | il ct Mazzanti ha scelto le 14 azzurre Fuori Bosetti | c’è Antropova

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Manca meno di una settimana al via dell’Europeo difemminile in programma tra Italia, Estonia, Germania e Belgio dal 15 agosto al 3 settembre. Il commissario tecnico dell’ItalDavideha diramato la lista delle 14 atlete convocate che si raduneranno domenica 13 agosto a Verona in vista dell’esordio nella massima comptizione continentale contro la Romania il 15 all’Arena di Verona. Dopo anni di successi con la maglia azzurra c’è da segnalare l’esclusione di Caterina, mentre fa parte almeno per il momento delle 14 Ekaterina. A riguardo, la Federfa sapere che in caso di mancata conclusione dell’iter per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nei tempi utili per l’inserimento nella lista delle 14, l’atleta verrà sostituita prima ...

