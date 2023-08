Voci di calcio | l’Everton valuta l’offerta per Harry Maguire

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Cosa dicono i giornali Uno scambio di giocatori tra Manchester United ed Everton potrebbe vederelasciare il club che lo ha ingaggiato dal Leicester per 80 milioni di sterline nel 2019. The Independent riferisce chestando la possibilità di trasferirsi per il 30enne, mentre il Daily Mail afferma che lo United è interessato al centrocampista delAmadou Onana. Lo United è anche disposto ad aprire trattative contrattuali con Aaron Wan Bissaka dopo la chiusura della finestra di trasferimento, secondo il Daily Mail. Il Times dice se il capitano del TottenhamKane lascia il club, guarderanno verso il 21enne attaccante nigeriano del Gent Regalo Orban. Il terzino sinistro dell’Arsenal ...

Intanto si cautela: l'alternativa è David Db Napoli 07/04/2023 - campionato diserie A / ... se vuole per un quinquennio; e poi, lasciando circolarelaterali, avrebbe sussurrato che avrebbe ...... un periodo di adattamento sarà necessario ma c'è un'ottima base per il nostro, i giocatori ... E sulledi mercato che riguardano Krunic l'allenatore risponde così: 'Ripeto, questo ...Nel primo tempo il vantaggio dei rossoneri con Pulisic che sbaglia ildi rigore ma poi ... Carlos Augusto 6.5 : se in questa estate è stato al centro di tantedi mercato il motivo è evidente,...

Voci di addio di Luis Enrique, al Psg acque agitate Agenzia ANSA

Stefano Pioli è contento del Milan visto nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, in particolare dai nuovi arrivati: "Sono soddisfatto dello spirito di squadra, sono arrivati giocatori giovani ma intell ...Fiorentina: 30 milioni per Nico Gonzales Il Brentford presenta una offerta alla Fiorentina di 30 milioni per Nico Gonzales.