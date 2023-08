Vlahovic detta le condizioni per il sì al Chelsea | vuole un ingaggio da 11 milioni Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dusansi è recato nella giornata di ieri a Monaco di Baviera per sostenere delle visite mediche più approfondite sul suo problema di pubalgia. La trattativa della Juventus con ilper lo scambio tra il serbo e Lukaku va avanti, anche se i Blues hanno qualche perplessità proprio su. La distanza tra domanda e offerta, però, si assottiglia e tutto induce all’ottimismo. La Juventus ha già l’ok di Lukaku e ha bisogno dell’accordo con il, ma l’agente dibatte cassa: il serbola linea per il suo sì, scrive ladello Sport. “il sì di Dusan è ancora un’ipotesi., almeno all’inizio, si è detto un po’ restio a lasciare Torino per andare a giocare in un’altra squadra che non disputerà la Champions, ...