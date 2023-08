(Di mercoledì 9 agosto 2023) Convegno di: Al centro del dibattito latica, il patogeno più infido per la viticolturana degli ultimi anni. Cambiamento climatico e, duetiche che sono faccestessa medaglia per i viticoltorini da Nord a Sud. È questo il punto cui si è arrivati nel corso dell’ultimo convegno dipresso

... incide non poco nella proliferazione della Peronospora,spiegato dal Prof. Filippo De Curtis, ordinario di Patologia Vegetale presso l'Università del Molise, partner del progetto...... e responsabile tecnico - scientifico del progetto. Un vino praticamente a residuo ... 'Questa gestione agronomica, sperimentata in primis da un'azienda a vocazione biologicaIl ...... e responsabile tecnico - scientifico del progetto. Gestione agronomica Un vino ... "Questa gestione agronomica, sperimentata in primis da un'azienda a vocazione biologicaIl Cortiglio, ...

ViteresZero, come affrontare il problema della Peronospora in Italia ... Terronian Magazine

Riportiamo di seguito il resoconto del convegno "ViteresZero" sulla Peronospera, tenuto presso Il Cortiglio in Irpinia a Fontanarosa (AV). ViteresZero, co ...Cambiamento climatico e Peronospora, due problematiche che sono facce della stessa medaglia per i viticoltori italiani da Nord a Sud. È questo il punto cui si è arrivati nel corso […] ...