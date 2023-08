Violenza sulle donne | diminuiscono le chiamate al numero 1522

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un rapporto Istat pubblicato in questi giorni fa emergere un dato preoccupante circa lacontro lein Italia. Nel 2022 si è registrato infatti un calo del -10% dellealantirispetto al 2021. Si è passati cioè da 36.036 telefonate a 32.430. Ilè la help line promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità. “La diminuzione dellevalide e? in parte legata al periodo contingente di analisi” spiega l’Istat. “Il 2021 aveva infatti risentito dell’effetto della pandemia e dei lockdown. Ildellenel 2022, sebbene in calo rispetto all’anno precedente, risulta comunque molto più elevato rispetto ai periodi pre-pandemia“. Nel 2019, ad esempio, tale ...