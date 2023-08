(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo attese, ipotesi e polemiche, è arrivato il giudizioSoprintendenza: lo stadio Giuseppe Meazza di Milano non potrà essere abbattuto. Una bella grana per il sindaco Sala

Dopo attese, ipotesi e polemiche, è arrivato il giudiziodella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano sulstorico relazionale e la conseguente protezione dello stadio San Siro dal suo ......di Acqua NO e VCO scriveva nel giugno 2019 nell'esprimere il parere sul progettoin sede ... Ma cosa comporta la presenza del pozzo di captazione attivo Pone sull'area unlegale che ...... che ha dato l'okalla proposta della Soprintendenza . San Siro, la decisione della Commissione . Il "" del secondo anello . San Siro, le motivazioni della Commissione . La Lega ...

Vincolo definitivo su San Siro: che ne sarà della Scala del calcio ilGiornale.it

Ora non lo è più. Il giudizio definitivo della Soprintendenza sul vincolo storico relazionale ha confermato le impressioni iniziali: lo stadio non potrà essere demolito. Si parte dalla "soluzione ...È arrivato in via definitiva il giudizio della Soprintendenza di Milano sul vincolo per lo stadio San Siro: non si può demolire. Ora è incognita sul futuro ...