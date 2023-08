Vigneto Italia | raccolto in calo | Castellucci spiega in motivi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo anni di vendemmie anticipate, il 2023 ristabilisce l’equilibrio dei tempi di raccolta, in alcuni casi anche in ritardo, ma lascia il segno sulla quantità, in quasi tuttain diminuzione dal 20 al 50%. L’andamento climatico ha inciso profondamente sulla maturazione delle uve e sui volumi prodotti, sia per le gelate primaverili e le pesanti grandinate estive principalmente al Nord, sia per la peronospora, che è ricomparsa con virulenza, soprattutto al Centro Sud, a causa dell’umidità persistente. E’ quanto è emerso nell’ultima riunione della Federazione Nazionale Vino di Confagricoltura, a cui hanno partecipato i presidenti delle Sezioni regionali par fare il punto della situazione prima dell’inizio della vendemmia. Ilsi evidenzia in molte regioni: parte del Piemonte, Friuli Venezia Giulia, in parte della Liguria, Toscana, Emilia ...

"Un milione di euro per combattere il fenomeno, in un Paese ricoperto da vigneti, è meno di una goccia nell’oceano - dice Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia -. Se non ci fosse da piangere, ci sareb ...La peronospora, il killer delle uve, sta aggredendo il vigneto Italia e il governo lancia un segnale ai viticoltori in prossimità della vendemmia, per salvare il salvabile stanziando un milione di eur ...