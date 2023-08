Vietato il termine “omosessualità” in Iraq | bisogna utilizzare “devianza sessuale”

... che ha spinto i bookmaker a collocare la quota della "ics" aldei novanta minuti in una ... Il gioco può causare dipendenza patologica ed èai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui ...... che colpiva, invece, lo zucchero (comunque, sin dal 1965, come additivo del vino). Il ... nel lungo, a far emergere i produttori onesti e a prevenire le azioni di quelli senza scrupoli, ...... senza considerare le malattie da radiazioni a lungoper altre circa 30mila. Alcuni ... A Tokyo, infatti, èsuperare un certo limite. E questo vale per tutti, dalle persone ai cantieri ...

Vietato il termine “omosessualità” in Iraq: bisogna utilizzare ... ilGiornale.it

Stop anche all’utilizzo del termine “genere”. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi di bandiere arcobaleno bruciate ...Rigide regole a Buckingham Palace, anche per le tate: la Royal Family ha imposto regole rigidissime alla nanny di George, Charlotte e Louis.