Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2023 ore 20 | 30

(Di mercoledì 9 agosto 2023)DEL 9 AGOSTOORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE È REEGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO PERÒ LUNGHE CODE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME SULLA TIBURTINA, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE TIVOLI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRE, PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00. IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...