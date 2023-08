Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023)DEL 9 AGOSTOORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DALLAFIUMICINO ALL’APPIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO ALTEZZA ISOLA SACRA DIREZIONE OSTIA SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR OATERNO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE TIVOLI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral