Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 9 agosto 2023)DEL 9 AGOSTOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 440 CIRCA IN DIREZIONE FIRENZE. SI SONO FORMATE CODE TRA ORVIETO E FABRO. NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI CONVOLTI DUE MEZZI PESANTI TRA LE CORSIE DI EMERGENZA E MARCIA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. ANDIAMO ORA SULLA PONTINA, DOVE IL TRAFFICO RESTA FORTEMENTE CONGESTIONATO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO PER VIA DEI RUTULI E QUELLO PER VIA LAURENTINA VERSO. SULL’A24-TERAMO TROVIAMO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO, SI TRATTA DI URGENTI OPERAZIONI DI ...