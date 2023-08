Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023)DEL 9 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24-TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA TIBURTINA, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE TIVOLI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONENORD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. PER QUANDO RIGURDA IL TRASPORTO ...