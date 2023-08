Verona-Bonazzoli | accordo trovato con la Salernitana | i dettagli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilha accelerato nelle ultime ore per l’arrivo dialla corte di Marco Baroni e hal’con laIlha accelerato nelle ultime ore per l’arrivo dialla corte di Marco Baroni e hal’con la. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i club hannol’intesa per un prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni.

Ilha accelerato nelle ultime ore per l'arrivo dialla corte di Marco Baroni e ha trovato l'accordo con la Salernitana Ilha accelerato nelle ultime ore per l'arrivo di...... Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena Attaccanti:, ... Makengo, Pafundi, Pereyra, Samardzic, Walace Attaccanti: Beto, Deulofeu, Nestorovski, Success(...Resta in stand - by anche la trattativa tra ile Federico: gli scaligeri chiedono alla Salernitana un indennizzo per l'ingaggio del pistolero. In queste ore il Lens è tornato a ...

Salernitana, trovata l’intesa con il Verona per Bonazzoli Ottopagine

Il Verona ha chiuso per l'attaccante: c'è l'accordo per l'arrivo di Federico Bonazzoli dalla Salernitana. I gialloblù hanno chiuso per l'ex attaccante dell'Inter: prestito con obbligo a determinate ...Il Verona sarebbe sempre più vicino al colpo Federico Bonazzoli per l'attacco: i dettagli dell'affare intavolato con la Salernitana ...