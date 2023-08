Vercarmodel Saro - Dalla Karlmann King all' accusa di bancarotta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il progetto di costruire "la Suv più cara del mondo" - al secolo, massiccia sport utility dai lamierati tetraedrici da 3,8 milioni di euro a esemplare - era già tramontato nel 2020, quando la Vercamodelha dovuto dichiarare fallimento. Ma adesso, per l'azienda di Beinasco (Torino), specializzata nella progettazione di prototipi e automobili di nicchia, si profila persino lo spettro dellafraudolenta: la Guardia di Finanza di Torino, infatti, ha messo nel mirino l'ex proprietà, la famiglia Falsone, ipotizzando vari reati di carattere finanziario. "Debito di 17 milioni". L'uscita di scena della, dunque, non sarebbe solamente legata a una crisi finanziaria dovuta al Covid e alle sfavorevoli congiunture nel quadro economico. Secondo quanto ...

Fallimento della Vercarmodel Saro di Beinasco, per gli investigatori è stata una bancarotta fraudolenta: sei indagati TorinoToday

Dopo aver dichiarato fallimento, l'azienda di Beinasco (TO) è finita nel mirino degli inquirenti per "distrazione di fondi, fatture false ed evasione dell’Iva": divenne famosa per il progetto Karlmann ...La Vercarmodel Saro era la boutique dell’automotive torinese. Poi la crisi, il Covid e il fallimento. Ora i proprietari sono finiti sotto inchiesta: la ...