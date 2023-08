Venezia | UFFICIALE il rinnovo di Vanoli fino al 2026

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Paolo, allenatore del, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con gli arancioneroverdialPaolo, allenatore del, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con gli arancioneroverdial. PAROLE – «Voglio ringraziare, oltre al Club e al Direttore per questo prolungamento di contratto, anche il mio staff, perché un allenatore senza i propri collaboratori non va da nessuna parte. Non posso non citare i tifosi arancioneroverdi che sono stati la nostra forza nel finale della scorsa stagione e anche grazie a loro abbiamo raggiunto un risultato inaspettato. Ho accettato ildi contratto perché mi è stato presentato un progetto chiaro, e l’investimento nelle infrastrutture da ...

Con una nota, ilha annunciato di aver rinnovato il contratto del tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli fino al 30 giugno del 2026 . Ecco le sue prime parole dopo la notizia. 'Voglio ringraziare, ...Dopo, seguiranno la speciale anteprima a Milano il 9 settembre in Triennale a Milano nella ... presente nel rosterAla Bianca. Le musiche e le canzoni sincronizzate nell'opera, ...Per questo motivo la società non ha ancora stilato un programma: i giocatori dovrebbero ... cittadina in provincia di(al confine con Jesolo) nel quale è stato organizzato per il ...

Mostra del Cinema di Venezia 2023, programma ufficiale e vendita ... Tag24

Il New York Film Festival 2023 ha svelato il programma ufficiale della 61ma edizione della manifestazione che si svolgerà dal 29 settembre al 15 ottobre. Tra i 32 film selezionato c’è anche La Chimera ...Leggi anche Festival di Venezia 2023: il programma completo della 80esima edizione ...