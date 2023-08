Vende droga a Domicilio | 37enne arrestata a Caivano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nel cuore del Parco Verde, una donna ai domiciliari sfida la legge:, sfuggendo alla sorveglianza I carabinieri erano già posizionati da ore al sesto piano dell’isolato A1/3 del Parco Verde. Sapevano che al piano inferiore c’era uno strano movimento. Troppa gente bussava alla porta di R.B.,ai domiciliari. Erano lì per comprare. Nonostante la misura, laha continuato a smerciare stupefacenti, aspettando i clienti a. Quando i militari hanno deciso di intervenire, la donna ha lanciato un borsello dalla finestra poi recuperato. Rinvenute 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e la somma di 155 euro in contante ritenuto provento illecito. B. ha lasciato i domiciliari ed è stata ristretta nel carcere di Pozzuoli, in ...

