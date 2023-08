Veiga-Napoli | c’è un colpo di scena | la decisione del club azzurro

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dinella trattativa per Gabri, almeno stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Come avevamo riportato questa mattina, il centrocampista spagnolo rappresenta una priorità assoluta per Aurelio De Laurentiis e il neo ds Meluso, che hanno rivisto nel centrocampista del Celta le caratteristiche giuste per sostituire Piotr Zielinski. Chiusura a prescindere? L’offerta da 30 milioni presentata dalè stata rifiutata, ma, la clausola di 40 milioni, vista la distanza minima, rappresenta un ostacolo non invalicabile. Per questo motivo, l’esperto di calciomercato, ha scritto di possibilità di chiusura imminenti, magari raggiungendo la cifra richiesta dal Celta Vigo, con qualche bonus o una contropartita (Demme in uscita?) Gabri, 11 goal nell’ultima Liga per lui – ...

Ora tutto su Gabriche non si fermerà a Cajuste. Gli azzurri infatti vogliono chiudere per Gabri, a prescindere da quello che sarà il futuro di Zielinski, comunque sempre più ...... per il quale l' Atalanta spara ancora altissimo nella valutazione, o Gabri, ilsi sarebbe assicurato l'alternativa di Anguissa . Le caratteristiche tecniche e fisiche di Cajuste lo ...In caso di cessioni, ilè pronto a sostituire l'attaccante nigeriano con il canadese Jonathan David del Lille e il centrocampista spagnolo con lo spagnolo Gabridel Celta Vigo.

"Real Madrid, sfida al Napoli per Gabri Veiga: la strategia è chiara" Corriere dello Sport

Non solo Jens Cajuste. Il centrocampo del Napoli è pronto a rifarsi il look anche con altri nuovi volti: uno di questi potrebbe essere proprio Gabriel Veiga, nelle ultime ore diventato ...Dopo aver praticamente chiuso per Jens Cajuste (oggi le visite mediche), il Napoli adesso spinge per chiudere Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Il Napoli vuole chiudere per Gabri Veiga a pre ...