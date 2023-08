Valentina Ferragni con il nuovo fidanzato in vacanza

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ritrova l’amore dopo la delusione ricevuta da Luca Vezil. I due si sono lasciati ormai da mesi e finalmente la più piccola delleadesso è difelice. I due si sono concessi una romanticainsieme per quest’estate. Estate sole, cuore e amore pere il suo. L’influencer solo qualche settimana fa si è mostrata a bordo del Lago di Como insieme alle altre due sorelle e alla mamma, Marina Di Guardo. Adesso però è arrivato il momento per dedicare del tempo anche alin unada sogno.in, foto Instagram – ...

Con alcune foto di famiglia,ha ufficializzato la relazione con il nuovo fidanzato che ha scalzato Luca Vezil dal cuore della terzogenita della famiglia di influencer. Matteo Napoletano è ufficialmente un nuovo ......- Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -, ecco le ......- Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -, ecco le ...

Valentina Ferragni, scatta il bacio (e il post) con il giovane fidanzato veneto ilgazzettino.it

Fervono preparativi e grandi emozioni per le nozze di Francesca Ferragni,sorella di Chiara, che si diranno «sì» a Gazzola, provincia di Piacenza. La cerimonia si terrà ...Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato ma è giovanissimo: mentre lei grida alla rivoluzione, i social si scatenano. Si chiama Matteo Napoletano, ha 21 anni e da qualche tempo compariva costantemente ...