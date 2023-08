(Di mercoledì 9 agosto 2023) Undidie musica tutto alnel cuoreMadonie, in Sicilia. Amedievale in provincia di Palermo, torna il, in programma il 25 e 26 agosto. La pcolarità della quattordicesima edizione è rappresentata dal fatto che a esibirsi saranno solamente donne: acrobate, clownesse, giocoliere, saltimbanche e musiciste. “Abbiamo scelto questo tema per puntare l’attenzione su una visionestica alsia per quanto riguarda il teatro diche il”, spiegano gli organizzatori. “Da sempre – aggiungono – quella del clown è stata una ...

... con il patrocinio del Comune di Santa Flavia e in collaborazione conFestival, promuove ...2021 debutta live al Teatro Antico di Taormina aprendo il concerto di Sangiovanni. Dal 2022 ...... nato2021 con l'intento di connettere, ispirare, condividere e dare luce alla figura comica al femminile. Le pagliacce arrivano in Sicilia ale noi siamo molti orgogliosi di questa ...... organizzato da BCsicilia sede di Castelbuono in collaborazione con l'Accademia, è ... Il repertorio verrà eseguito su un organo a canne costruito1547, ubicato nella chiesa di San ...

Valdemone, nel borgo Pollina il festival del nuovo circo e delle arti da strada al femminile Il Fatto Quotidiano

Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Acrobate, giocoliere, saltimbanche, clownesse, artiste circensi e musiciste si esibiranno per ...Gli spettacoli pomeridiani saranno completamente gratuiti, mentre quelli serali al Teatro Pietrarosa avranno un biglietto d’ingresso per entrambe le sere di 12 euro per gli adulti non residenti, ...